قديروف يعلن تحرير المطار والمنطقة الصناعية في سيفيردونتسك

موسكو-سانا

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف عن تحرير المطار والمنطقة الصناعية في مدينة سيفيرودونتسك بجمهورية لوغانسك الشعبية.

وقال قديروف في قناته على موقع تلغرام اليوم “إنه تم تحرير المطار والمنطقة الصناعية بالكامل في سيفيرودونتسك والعمل جار على تنظيفهما” لافتاً إلى أنه تم تحرير 800 مدني كانوا محتجزين داخل أراضي مصنع أزوت في مدينة سيفيرودونتسك.

وأشار قديروف إلى أنه يجري العمل أيضا على تنظيف بلدة بوروفسكوي التي تعتبر إحدى النقاط الصعبة في الدفاعات الأوكرانية ولكنها لم تصمد مطولاً.

وكان قديروف أعلن أمس عن تحرير بلدتى غورسكويه وزولوتويه في جمهورية لوغانسك الشعبية.

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