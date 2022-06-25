الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 380 من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم خلال أمس القضاء على أكثر من 300 جندي أوكراني ومرتزقة أجانب وتدمير 35 وحدة من الأسلحة الثقيلة في منطقة نيكولاييف الاوكرانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة الفريق إيغور كوناشينكوف في إفادة إعلامية اليوم “إنه نتيجة القصف بأسلحة عالية الدقة للقوات الفضائية الروسية مباني مصنع ميغاتكس للزنك في بلدة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية تم القضاء على ما يصل إلى 80 من المرتزقة البولنديين وتدمير20 مركبة قتالية مدرعة وثماني راجمات صواريخ من نوع (غراد).

وأكد كوناشينكوف أنه يستمر رفض تنفيذ المهام العسكرية في فرق الجيش الأوكراني والدفاع الإقليمي حيث رفض أفراد الكتيبة 64 من لواء الدفاع الإقليمي 103 المتمركز في مدينة لفوف المغادرة إلى منطقة القتال في دونباس بسبب تهيئة الطاقم الاحتياطي من غير المدربين ونقص الأسلحة الثقيلة لديهم.

وتابع الناطق: تواصل القوات المسلحة الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حيث قصف الطيران العملياتي التكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في 284 مقاطعة وتم تدمير مستودعين للذخيرة وأسلحة صاروخية ومدفعية في منطقة فولتشياروفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية وكذلك وحدات مدفعية ميدان وهاون في 43 منطقة.

وأضاف كوناشينكوف إنه كجزء من المعارك المضادة للمدفعية أصابت الأسلحة الموجهة بدقة التابعة لقوات الفضاء الروسية في اتجاه دونيتسك ثماني فصائل مدفعية من راجمات أوراغان في مناطق كوراخوفو وأوكراينسك ونوفوسيلوفكا الثانية وفوزدفيزينكا وفصائل مدفعية في مناطق أوكرايينسك وياسنوبرودوفكا التي كانت تقصف مدينة دونيتسك وبلدات أخرى في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأوضح الناطق أنه نتيجة للضربات الجوية والصاروخية والمدفعية تم القضاء على أكثر من 780 قومياً متطرفاً وتدمير ثماني دبابات ومركبات قتالية مدرعة أخرى وثلاث راجمات قتالية من طراز أوراغان و 10 بطاريات مدفعية ميدان ومدافع هاون و13 مركبة خاصة.

ووفق الناطق دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 21 طائرة أوكرانية مسيرة في مناطق بوباسنايا وكابيتانوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية وأندريفكا وبارفينكوفو وبولشية بروخودي وفيليكا كاميشفاخا وفيربوفكا ودونيتسك ودولغينكا وإيزيوم ومالاي بروخودي ومالايا كاميشفخا وأولخوفاتكا وتشرنوفي شاختيور في ضواحي خيرسون وبيتيخاتكا بضواحي دونيبروبتروفسكوبابروفي كوت وماليا سيديمينوخا ومولودوجنايا في منطقة خيرسون ومناطق جزيرة زمييني كما تم اعتراض صاروخ باليستي من طراز (توتشكا أو) بالقرب من بلدة مالادوجنايا بضواحي خيرسون و 16 قذيفة من صواريخ الراجمات بالقرب من بلدات براجكوفكا دولجينكوي وغلينسكوي بضواحي خاركوف وأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأكد كوناشينكوف أنه تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس تدمير 213 طائرة و 132 طائرة مروحية و1355 طائرة مسيرة و350 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و 3797 دبابة ومركبات قتالية مصفحة و670 مركبة لراجمات الصواريخ و 3012 وحدة مدفعية ميدان وهاون إضافة إلى 3848 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

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