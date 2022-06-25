سماعة جديدة من هواوي بثلاثة ميكروفونات كاتمة للضجيج

بكين-سانا

أعلنت شركة هواوي عن سماعتها الجديدة باسم “فريبودس برو تو” وهي الرائدة في جيلها الثاني حيث تعتبر خاصية نظام الصوت المزدوج عالي الوضوح الأبرز في هذه السماعات والعامل الذي يجعلها الأكثر مبيعاً.

ووفقاً لموقع “ذا فيرج” المتخصص بالتكنولوجيا تأتي السماعات بثلاثة ميكروفونات لكتم الضجيج بعد أن قامت بتخفيضه مقارنة بالجيل الأول من السماعات حيث تدعم السماعات أكبر مدى تردد يمتد من 14 هيرتزا إلى 48 ك هيرتز.

وأضافت هواوي أيضاً خاصية المساوي الملائم التي تتعرف على كيفية وضع المستخدم السماعات في أذنيه وتضبط الصوت ليصدر بشكل رائع في جميع السيناريوهات.

أما من حيث إلغاء الضجيج النشط فقد خفضت سماعات الجيل السابق “فريبودس برو” الضجيج بمعدل يصل إلى 40 ديسيبل بينما خفضته السماعات الجديدة الآن بما يصل إلى 47 ديسيبل وقد نجحت الشركة في تحقيق ذلك من خلال مصفوفة ثلاثية الميكروفونات علماً أن سماعات الجيل السابق كانت فيها مصفوفة ثنائية الميكروفونات.

كما أن السماعات والتي تتوافر بألوان الأزرق الفضي والأخضر الفاتح الفضي تستطيع أن تلتقط الضجيج الخارجي وتتصدى له أثناء المكالمات.

ولم تكشف هواوي عن سعة البطارية في وقت الإعلان عن السماعة لكنها أكدت أنها ستعمل لمدة 30 ساعة في المجمل مع احتساب سعة علبة الشحن علما أن مدة تشغيل السماعات بشحنة واحدة تصل إلى 4 ساعات عند تفعيل خاصية إلغاء الضجيج النشط.