نحو 2.5 مليار ليرة مبيعات شركة الوليد للغزل خلال العام الحالي

حمص-سانا

بلغت قيمة مبيعات شركة الوليد للغزل بحمص من الغزول القطنية والممزوجة مليارين و491 مليون ليرة تم بيعها لجهات القطاع العام خلال العام الحالي.

وبين المهندس محمد حمود مدير الشركة لمراسلة سانا أنه تم خلال العام الحالي بيع أكثر من 91 طناً من الغزول القطنية بقيمة مليار و416 مليون ليرة إضافة إلى بيع أكثر من 53 طنا من الغزول الممزوجة بلغت قيمتها ملياراً و75 مليون ليرة مشيراً إلى أنه تم إنتاج 234 طناً من الغزول الممزوجة والقطنية منها 113 طناً من الغزول الممزوجة.

وقال حمود إنه تم استلام خمسين طن قطن من المحالج وفق خطة الوزارة والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية إضافة إلى 200 طن أخرى كما تم تخصيص الشركة بـ200 طن من الأقطان المحلوجة وتأمينها بجهود الوزارة والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية ليصار إلى غزلها في الشركة عند وصولها.

وعن أعمال الصيانة والإصلاح لفت حمود إلى أهمية إنجاز جميع أعمال الصيانة والتأهيل للآلات بخبرات وطنية وبجهود الكوادر الفنية كما تم تأمين بعض القطع التبديلية للآلات من السوق المحلية أو عن طريق الإعلان إضافة إلى تنفيذ أعمال الإصلاح لأجهزة التكييف بمعملي الشركة وصيانة آلات الغزل النهائي التي مضى على وجودها نحو 44 عاماً.

وتأسست شركة الوليد للغزل عام 1978 وهي من الشركات الإنتاجية والاقتصادية المهمة التي تغذي السوق المحلية بالغزول القطنية المسرحة من كل النمر كما يتم تصدير فائض إنتاجها إلى السوق الخارجية.

تمام الحسن

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