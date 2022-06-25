أجواء ماطرة في عدد من المحافظات

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المكتبة الوطنية في بكين تحتضن معرضاً للآثار السورية
2022-06-24
جمعية الصداقة الإيرانية السورية: نتطلع للحفاظ على علاقات تجارية قوية مع سورية
2022-06-24
صباغ: سورية لم ولن تدخر جهداً للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني
2022-06-23
مباحثات سورية إماراتية في المجال الثقافي
2022-06-23
تعاون سوري ايطالي لدعم مشروع إحياء نهر بردى
2022-06-23
لافروف يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية
2022-06-23
عمل نحتي إبداعي للسوري أكثم عبد الحميد في الملتقى الدولي الأول للنحت باليونان
2022-06-23
محليات
راصد جوي يكشف لـ سانا تفاصيل المنخفض الجوي
2022-06-25
مع بدء الموسم السياحي… تنفيذ عدة مشاريع خدمية في مدينة اللاذقية
2022-06-25
انخفاض ملموس بدرجات الحرارة مع فرصة لهطل زخات مطر في أغلب المناطق
2022-06-25
عاصفة مطرية تتسبب بأضرار مادية في مدينة جبلة والعمل جار على إزالتها
2022-06-25
التنمية الإدارية: نتائج بقية الفئات ستعلن عند الانتهاء من التدقيق
2022-06-24
دورات تعليمية مجانية ضمن مؤسسة روز للتنمية بالسويداء
2022-06-24
الجمعية الفلكية السورية: اصطفاف نادر لسبعة كواكب فجر الجمعة
2022-06-23
رياضة
منتخب سورية للناشئين بكرة القدم يفوز على نظيره اللبناني ببطولة غرب آسيا
2022-06-24
في بطولة سادا الدولية.. منتخب سورية الأولمبي يخسر أمام نظيره الإيراني
2022-06-24
ضمن تحضيراته لتصفيات كأس العالم.. منتخب سورية لكرة السلة للرجال يخسر أمام نظيره اللبناني
2022-06-24
تعادل عمال السويداء والشبيبة في دوري كرة القدم للشباب
2022-06-24
سلمية يخسر أمام الشرطة في نهائي دوري الدرجة الأولى بكرة الطائرة
2022-06-24
منتخبنا لكرة السلة للسيدات تحت 16 عاماً يفوز على منتخب ساموا بكأس آسيا للمستوى الثاني
2022-06-24
هاليب تتأهل لنصف نهائي بطولة باد هومبورغ للتنس
2022-06-24
اقتصاد
مسؤولة تشيكية: دول أوروبية كثيرة لا تستطيع الاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية
2022-06-25
ارتفاع أسعار النفط
2022-06-25
بخسائر وصلت إلى 37 مليار دولار… خريف بريكست يخيم على الاقتصاد البريطاني
2022-06-24
اتفاقيات تعاون لتطوير قطاع الأعمال في ختام (سيرفكس 2022)
2022-06-24
موسكو: الرسوم الأمريكية على الأسمدة الروسية سترفع أسعار المواد الغذائية
2022-06-24
تواصل عملية استلام القمح في حلب ووزير الزراعة يؤكد حل أي مشاكل تعترض العملية الإنتاجية
2022-06-24
استمرار تسويق القمح بوتيرة متسارعة في درعا
2022-06-24
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الشريط الأخباري
تواصل عملية استلام القمح في حلب ووزير الزراعة يؤكد حل أي مشاكل تعترض العملية الإنتاجية
التنمية الإدارية: نتائج بقية الفئات ستعلن عند الانتهاء من التدقيق
الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدات عدة في اتجاه لوغانسك ومحاصرة 4 كتائب أوكرانية
منتخبنا لكرة السلة للسيدات تحت 16 عاماً يفوز على منتخب ساموا بكأس آسيا للمستوى الثاني
أجواء ماطرة في عدد من المحافظات
2022-06-25
حمص
حماة
أجواء ماطرة في عدد من المحافظات
2022-06-25
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راصد جوي يكشف لـ سانا تفاصيل المنخفض الجوي
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