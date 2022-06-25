حماة: خروج خطوط توتر ومحطات كهربائية من الخدمة جراء العاصفة والورشات تعمل على إصلاحها

حماة-سانا

أدت العاصفة المطرية التي عمت محافظة حماة اليوم إلى خروج عدد من خطوط التوتر المتوسط ومحطتي تحويل كهربائيتين من الخدمة الأمر الذي استدعى استنفار ورشات الصيانة للعمل على صيانتها واعادة تشغيلها مجدداً.

وذكر المهندس حبيب خليل مدير الشركة العامة لكهرباء محافظة حماة في تصريح لمراسل سانا أنه نتيجة الأحوال الجوية وتساقط الأمطار الغزيرة التي ترافقت مع هبوب رياح شديدة في عموم المحافظة حدثت اعطال على خطوط التوتر المتوسط ومنها المطاحن وصوران والري والرقيطه ومجبل الاسفلت وشيحه مصياف ووادي العيون ومريمين وعين حلاقيم ما تسبب بخروجها من الخدمة.

وبين خليل أن ورشات الصيانة والطواقم الفنية والعمالية لدى الشركة بالتعاون مع ورشات الوحدة التشغيلية لنقل الكهرباء في المنطقة الوسطى تعمل على إصلاحها وإعادتها للخدمة بأسرع وقت ممكن.

كما تسببت العاصفة وفقاً لمدير شبكة الكهرباء بخروج محطتي شيزر والاسمنت الكهربائيتين من الخدمة واللتين تغذيان مناطق واسعة من ريف حماة الغربي لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال صيانة المحطة الأولى ولا تزال الأعمال جارية لإصلاح المحطة الثانية.

عبد الله الشيخ

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency