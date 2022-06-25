مسؤولة تشيكية: دول أوروبية كثيرة لا تستطيع الاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية

براغ-سانا

قالت مديرة المكتب الحكومي للأمن القومي التشيكي دانا درانوفا إن عدداً كبيراً من الدول الأوروبية غير قادر على الاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية رغم كل التصريحات والمواقف المتشددة المخالفة لذلك الصادرة عنها.

ولفتت درانوفا في حديث لموقع سيزنام الالكتروني التشيكي إلى أن المشكلة بالنسبة لدول مثل تشيكيا وسلوفاكيا وهنغاريا والنمسا ليست النفط وإنما الغاز لأن تلك الدول ليست لها منافذ بحرية وبالتالي فإن التوجه نحو مصادر أخرى للغاز سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره مؤكدة أن هذه الدول تخشى من نقص إمداداتها في فصول الشتاء للسنوات الثلاث القادمة.

واعتبرت مديرة المكتب الحكومي للأمن القومي التشيكي أن ما ينتظر تشيكيا وغيرها من الدول الأوروبية هو أوقات صعبة مشيرة إلى انتهاء المرحلة التي كانت تحصل فيها البلاد على الطاقة بأسعار رخيصة جداً.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي يعتمد على النفط والغاز الروسيين رغم فرضه عقوبات غير مسبوقة إذ تحصل أوروبا على نحو40 بالمئة من غازها الطبيعي من روسيا التي هي أيضاً مورد النفط الرئيسي للاتحاد.

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