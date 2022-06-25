مع بدء الموسم السياحي… تنفيذ عدة مشاريع خدمية في مدينة اللاذقية

اللاذقية-سانا

بالتزامن مع بدء الموسم السياحي يواصل مجلس مدينة اللاذقية تنفيذ عدة مشاريع خدمية في المدينة ومحيطها تتضمن أعمال تعبيد طرقات وتأهيل حدائق عامة وترحيل القمامة المتراكمة وصيانة حاويات.

وأوضح المهندس ممدوح حاج حسن مدير مدينة اللاذقية أنه تمت صيانة طريقي (المراسم) الممتد من مدخل جامعة تشرين وشارع الثورة ودوار الشبيبة وطريق دمسرخو حتى دوار رأس شمرا و الشاطئ الأزرق الممتد إلى دوار الأزهري مروراً بدوار المدينة الرياضية أيضاً بتكلفة 600 مليون ليرة مشيراً إلى بدء أعمال دهان حجر الرصيف وجذوع الأشجار مع أعمال قص وتقليم وتعشيب في كلا الطريقين.

وينفذ مجلس المدينة وفقاً لحاج حسن حالياً مشروع إنارة بالطاقة البديلة في بعض شوارع اللاذقية وأعمال صيانة في طرق المنطقة الصناعية لافتاً إلى أن المرحلة القادمة ستشمل صيانة الطريق الممتد من دوار الشاطئ الأزرق حتى موقع رأس ابن هانئ مروراً أمام فندق لاميرا.

ولفت حاج حسن إلى تعزيز التعاون مع المجتمع الأهلي للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المدينة بعدة مجالات ومنها إعداد دراسة لصيانة بعض حدائق اللاذقية ولا سيما المخصصة للأطفال والطلب من جميع مديري مجلس المدينة ورؤساء الدوائر المستقلة بالرد السريع على شكاوى المواطنين ومعالجتها وحل أي إشكاليات على أرض الواقع وتنفيذ المشروعات ضمن المواصفات والمدد المحددة والتأكيد على قمع أي مخالفة بناء وتطبيق أحكام المرسوم 40 وتعليماته التنفيذية.

من جهته تحدث مدير مديرية النظافة في مجلس المدينة عمار قصيري عن إطلاق حملات نظافة صباحية ومسائية تطال أنحاء اللاذقية وضواحيها مع تكثيف عمل الآليات التي تقوم بتفريغ حاويات القمامة والتركسات والقلابات لترحيل مكبات القمامة العشوائية وبقايا الأنقاض والأتربة وخاصة في أطراف المدينة ومناطق السكن الشعبي.

وأشار قصيري إلى أن مديرية النظافة أطلقت حملات لمكافحة الحشرات من خلال برامج رش تنفذها فرق جوالة في أحياء المدينة كافة ومتابعة شكاوى المواطنين بهذا الشأن ومعالجتها وفق الإمكانيات المتوافرة.

منال عجيب

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