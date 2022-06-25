منتخب سورية للناشئين بكرة القدم يفوز على نظيره اللبناني ببطولة غرب آسيا

عمان-سانا

فاز منتخب سورية للناشئين بكرة القدم على منتخب لبنان اليوم بهدف مقابل لاشيء في مباراته الثانية ببطولة غرب آسيا المقامة حالياً في مدينة العقبة الأردنية.

وسجل هدف اللقاء الوحيد عبد الله بطل عند الدقيقة الثامنة عشرة من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز يتصدر منتخبنا المجموعة الثانية برصيد ست نقاط يليه المنتخبان الكويتي واللبناني ولكل منهما ثلاث نقاط وأخيراً المنتخب الفلسطيني من دون نقاط.

وافتتح منتخبنا البطولة بفوز مهم على منتخب فلسطين بهدفين لهدف وسيلتقي بمباراته الثالثة في البطولة مع نظيره الكويتي يوم الأحد المقبل.

ويتأهل الأول والثاني من مجموعتي البطولة إلى الدور نصف النهائي والمتأهلان يلعبان المباراة النهائية في الثلاثين من الشهر الجاري.

محمد الخاطر

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency