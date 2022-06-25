اتفاقيات تعاون لتطوير قطاع الأعمال في ختام (سيرفكس 2022)

دمشق-سانا

اختتمت مساء اليوم فعاليات ملتقى رجال وسيدات الأعمال الدولي “ملتقى الشركات الخدمية سيرفكس 2022” والذي نظمته في فندق داما روز بدمشق ولمدة ثلاثة أيام مجموعة مشهداني الدولية لتنظيم المعارض بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية وبمشاركة 265 شركة محلية وعربية وأجنبية.

وفي تصريح للإعلاميين أوضح خلف مشهداني مدير عام مجموعة مشهداني الدولية المنظمة للملتقى أنه شهد خلال أيامه الثلاثة توقيع العديد من الاتفاقيات التي تسهم في تعزيز التواصل بين الشركات المشاركة والوفود التجارية والصناعية بما يشكل حراكاً اقتصادياً وطنياً يثمر في مشاريع بمختلف القطاعات ويدعم تطور الأعمال وزيادة حجمها وأرباحها وزيادة رأس المال وبالتالي تحسين جودة المنتجات أو الخدمات.

وأشار مشهداني إلى أن الخدمات اللوجستية المتمثلة بالشحن والبريد السريع والنقل والتخليص الجمركي والخدمات الاستشارية المالية والإدارية كانت حاضرة في الملتقى وتمثلت بالاستشارات التأسيسية ودراسة الجدوى الاقتصادية وإدارة البيانات إضافة إلى التأمين الذي يعد من أهم الأساليب التي تلجأ إليها الشركات وأصحاب الأعمال لتجنب المخاطر المتوقعة.

كما كان لشركات إدارة الموارد البشرية والتوظيف وفق مشهداني دور فعال في الملتقى وأبدت استعدادها لتأمين الكوادر المؤهلة وتنظيم وإدارة الموارد البشرية للحصول على الفعالية المطلوبة في العمل.

المحامي محمد الحلبي رئيس مجلس إدارة مركز اليمان للتحكيم الدولي لفت إلى أن الملتقى شكل فرصة كبيرة لتعريف الشركات على الخدمات التي يقدمها المركز وآلية عمله حيث وفر بيئة جديدة ونوعية لتواصل الشركات فيما بينها والخروج باتفاقيات وتفاهمات لتبادل الخبرات والخدمات الضرورية خلال هذه المرحلة معربا عن أمله بالانفتاح على المزيد من المشاركات الخارجية في الدورات القادمة من الملتقى.

حسن محمد مدير العمليات بمشروع “فيريكس” الإلكتروني أشار إلى أن الشركة وفرت خلال الملتقى أول منصة الكترونية افتراضية على مستوى سورية والمنطقة وهي “ملتقى سيرفكس الافتراضي” بهدف الوصول إلى التجار في الداخل والخارج وتقديم الخدمات لأي عمل تجاري بأبسط وأسهل الطرق الممكنة مبيناً أن المشروع هو عبارة عن بيئة فعاليات افتراضية مصممة لاستضافة أي حدث أو فعالية تجارية أو اقتصادية.

ورافق الملتقى عدد من المحاضرات التعريفية بالخدمات المقدمة من المشاركين ومناقشة بعض المشكلات والحلول لقطاع الأعمال في سورية.

جوليا عوض وهيلانه الهندي