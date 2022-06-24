اختتام فعاليات يوم الموسيقا العالمي بحمص

حمص-سانا

اختتمت جوقة كاتدرائية السيدة العذراء أم الزنار وفرقة نوا أثر الموسيقية مساء اليوم فعاليات يوم الموسيقا العالمي وذلك على خشبة مسرح قصر الثقافة بحمص.

وقدمت في ختام الفعاليات التي نظمتها نقابة الفنانين بالتعاون مع مديرية المسارح والموسيقا المسرح القومي في حمص أمسية غنائية طربية أدتها الجوقة وعدد من الشباب المغنين مع العزف المرافق لفرقة “نوا أثر” حيث قدمت أغاني لـ فيروز ووديع الصافي وصباح الشحرورة وميادة الحناوي ووردة الجزائرية وميادة بسيليس إضافة لميدلي سرياني.

ولفت الأب طوني يعقوب المشرف العام للجوقة في تصريح لسانا إلى أن هدفهم اليوم هو نشر الفرح والسعادة والسرور في نفوس الجمهور مبيناً أهمية هذا الاحتفال الذي يؤكد أننا حاضرون في المشهد الموسيقي السوري كباقي الفنون الأخرى.

بدوره أشار اسكندر يشوع قائد الجوقة إلى أهمية الحضور في يوم الموسيقا العالمي ما يحملهم الكثير من المسؤوليات للارتقاء بالموسيقا وخاصة أنهم يؤدون كل الأنماط الغنائية.

وبين فايز الشامي قائد فرقة نوا أثر أهمية التعاون الموسيقي مع جوقة السيدة العذراء والذي يسهم في تبادل الخبرات وتقديم برامج موسيقية وغنائية تحفز الشباب على تذوق الموسيقا.

وقال رئيس فرع نقابة الفنانين في حمص أمين رومية: إن مدينة حمص عاشت أربعة أيام موسيقية تنوعت فيها الفرق وبرامجها وأداؤها وقدمت كل منها ما في جعبتها من فن موسيقي وغناء أطربوا وأسمعوا الجمهور به كما شكلت هذه الاحتفالية تظاهرة مهمة في المدينة تذوقها محبو الموسيقا والفن عموماً.

مثال جمول

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