الخارجية الروسية: عقيدة روسيا النووية تستند فقط لمنطق الردع

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن عقيدة روسيا النووية تستند فقط لمنطق الردع محذرة في الوقت نفسه من أن دول حلف الناتو التي أعلنت نفسها “تحالفاً نووياً” تتأرجح بشكل خطير على شفا صراع مسلح مع موسكو.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها اليوم إن “البيانات التي أدلي بها عشية مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة النووية في سياق النزاع الأوكراني بشأن التهديدات المتبادلة باستخدام الأسلحة النووية وكذلك البيانات الفردية من على منبر المؤتمر بشأن الابتزاز النووي المزعوم لا يسعها إلا أن تثير الحيرة” مضيفة لم تكن هناك تهديدات نووية ولم تسمع من طرف روسيا من قبل.

وأوضحت زاخاروفا أن نهج روسيا يستند فقط إلى منطق الردع بما في ذلك في الظروف الحالية عندما تكون دول الناتو التي أثارت تفاقم الأزمة الأوكرانية وأطلقت حملة هجينة ضد روسيا وأعلنت نفسها تحالفاً نووياً تتأرجح بشكل خطير على شفا نزاع مسلح مباشر.

وأضافت: سواء رغب أحد في ذلك أم لا.. ما دامت الأسلحة النووية موجودة فسيظل منطق الردع وسيلة فعالة لمنع الاشتباكات النووية والحروب واسعة النطاق لافتة إلى أن تشويه جوهر السياسة الروسية في هذا المجال لأغراض دعائية استناداً إلى افتراض عدم جواز شن حرب نووية غير مقبول على الإطلاق.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن في وقت سابق أن روسيا ملتزمة بفكرة بناء عالم خال من الأسلحة النووية ومع ذلك اعتبر أنه لا ينبغي بناء هذا العالم بأساليب منحازة ومتغطرسة ولا يمكن القضاء التام على الأسلحة النووية إلا إذا كان هناك نزع شامل وكامل.

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