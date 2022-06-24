الحرارة إلى انخفاض غداً وفرصة لهطل المطر فوق المنطقة الساحلية

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو ادنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غدا غائما جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق المناطق الساحلية واجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية والمرتفعات الجبلية وتكون غزيرة ومصحوبة بحبات البرد احيانا وخاصة فوق المنطقة الساحلية وسديميا مغبرا على المناطق الشرقية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 33-18

المنطقة الجنوبية 30-17

المرتفعات الجبلية 26-15

المنطقة الوسطى 31-19

المنطقة الساحلية 28-21

المنطقة الشمالية 32-19

منطقة الجزيرة 35-23

المنطقة الشرقية 36-24

منطقة البادية 32-23.

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