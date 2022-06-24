استلام الأقماح في حلب

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المكتبة الوطنية في بكين تحتضن معرضاً للآثار السورية
2022-06-24
جمعية الصداقة الإيرانية السورية: نتطلع للحفاظ على علاقات تجارية قوية مع سورية
2022-06-24
صباغ: سورية لم ولن تدخر جهداً للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني
2022-06-23
مباحثات سورية إماراتية في المجال الثقافي
2022-06-23
تعاون سوري ايطالي لدعم مشروع إحياء نهر بردى
2022-06-23
لافروف يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية
2022-06-23
عمل نحتي إبداعي للسوري أكثم عبد الحميد في الملتقى الدولي الأول للنحت باليونان
2022-06-23
محليات
التنمية الإدارية: نتائج بقية الفئات ستعلن عند الانتهاء من التدقيق
2022-06-24
دورات تعليمية مجانية ضمن مؤسسة روز للتنمية بالسويداء
2022-06-24
الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء مغبرة في المناطق الشرقية والبادية
2022-06-24
الجمعية الفلكية السورية: اصطفاف نادر لسبعة كواكب فجر الجمعة
2022-06-23
المقداد يبحث مع وفد عسكري نيبالي التعاون الثنائي ومهام قوات (الأندوف)
2022-06-23
في مؤتمرهم السنوي.. الصيادلة يطالبون برفع الراتب التقاعدي وتعديل قانون خدمة الريف
2022-06-23
الحرارة إلى ارتفاع غداً وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية
2022-06-23
رياضة
سلمية يخسر أمام الشرطة في نهائي دوري الدرجة الأولى بكرة الطائرة
2022-06-24
منتخبنا لكرة السلة للسيدات تحت 16 عاماً يفوز على منتخب ساموا بكأس آسيا للمستوى الثاني
2022-06-24
هاليب تتأهل لنصف نهائي بطولة باد هومبورغ للتنس
2022-06-24
إعلان نتائج قرعة الدوري الإسباني وتحديد موعد الكلاسيكو
2022-06-24
دي مينور الى نصف نهائي بطولة إيستبورن للتنس
2022-06-24
الفرنسية غارسيا إلى نصف نهائي هامبورغ للتنس والروسية كاساتكينا تودع البطولة
2022-06-23
منتخبنا لكرة السلة للسيدات تحت 16 عاماً يلتقي منتخب ساموا غدا بكأس آسيا للمستوى الثاني
2022-06-23
اقتصاد
تواصل عملية استلام القمح في حلب ووزير الزراعة يؤكد حل أي مشاكل تعترض العملية الإنتاجية
2022-06-24
استمرار تسويق القمح بوتيرة متسارعة في درعا
2022-06-24
دينيسوف: موسكو وبكين تعملان على زيادة التسويات التجارية بالعملات الوطنية
2022-06-24
الذهب يرتفع رغم اتجاهه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية
2022-06-24
افتتاح فرع جديد لبنك سورية الدولي الإسلامي بحلب
2022-06-23
عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي يسجل ارتفاعاً قياسياً
2022-06-23
منتجات يدوية صنعتها سيدات وشابات في بازار الياسمين بحمص
2022-06-23
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الشريط الأخباري
تواصل عملية استلام القمح في حلب ووزير الزراعة يؤكد حل أي مشاكل تعترض العملية الإنتاجية
التنمية الإدارية: نتائج بقية الفئات ستعلن عند الانتهاء من التدقيق
الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدات عدة في اتجاه لوغانسك ومحاصرة 4 كتائب أوكرانية
منتخبنا لكرة السلة للسيدات تحت 16 عاماً يفوز على منتخب ساموا بكأس آسيا للمستوى الثاني
استلام الأقماح في حلب
2022-06-24
تصوير: جورج أورفليان
الأقماح في حلب
2022-06-24
sami
سابق
تواصل عملية استلام القمح في حلب ووزير الزراعة يؤكد حل أي مشاكل تعترض العملية الإنتاجية
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