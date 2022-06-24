تواصل عملية استلام القمح في حلب ووزير الزراعة يؤكد حل أي مشاكل تعترض العملية الإنتاجية

حلب-سانا

تواصل مراكز الحبوب في حلب استلام محاصيل الفلاحين من الأقماح المشولة والدوكما وسط تسهيلات لشراء كامل المحصول بطاقة يومية تبلغ 7500 طن من القمح.

وأوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا في تصريح للصحفيين خلال جولته على مراكز استلام الحبوب في مسكنة وجب ماضي وتل بلاط وعلى مركز الغربلة والتعقيم التابع للمؤسسة العامة لإكثار البذار في تل بلاط أن هدف الجولة الاطلاع على عمليات استلام الحبوب وتسويقها والاستماع لشكاوى الفلاحين وتذليل الصعوبات التي تواجههم لتحقيق الاستقرار بالعملية الإنتاجية.

وأشار إلى أن جميع المراكز تعمل بشكل جيد إلا أنه لوحظ تقصير بعمل أحد مراكز استلام الأقماح وتم التنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاستبدال مدير المركز مع دعمه بتجهيزات مخبرية وزيادة عدد الفنيين لفحص عينات الحبوب وتسهيل عمليات الاستلام وتخفيف ساعات انتظار الفلاحين على الدور.

وبخصوص محصول الذرة أوضح وزير الزراعة أنه يتم تقديم التسهيلات لتشجيع الفلاحين على زراعته ومن المتوقع هذا العام إنتاج نحو 400 ألف طن حيث تم التعاقد لتوريد مجففين للذرة إلى منطقة دير حافر والتنسيق مع القطاع الخاص لتأمين المجففات اللازمة للفلاحين.

وركزت مداخلات الفلاحين على المطالبة بتأمين مستلزمات الإنتاج من بذار وسماد ومحروقات وإصلاح قنوات الري والالتزام بالدور لتسليم الأقماح في مراكز الحبوب وتأمين الكهرباء والآليات لمنشاة الأسد الزراعية وإحداث شعبة مصالح عقارية بمسكنة وزيادة مخصصات العلف للأغنام وشق الطرق الزراعية.

وأوضح مدير فرع مؤسسة الحبوب بحلب المهندس محمد عيسى أن عدد مراكز استلام الحبوب بحلب ثمانية مراكز منها أربعة للأقماح الدوكما والبقية للمشول وهي تقوم باستقبال السيارات ووزنها على القبان وإجراء التحاليل اللازمة على العينات وفرزها حسب الأنواع على خلايا الصوامع.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمركز تل بلاط وفقاً لعيسى 50 ألف طن وهناك جهود تبذل لإعادة تأهيل المركز ورفع القدرة الاستيعابية إلى 100 ألف طن وحالياً يتم نقل الأقماح من مركز مسكنة بشكل دوكما إلى مركز تل بلاط لتخفيف الأعباء على الفلاحين.

ولفت مدير زراعة حلب المهندس رضوان حرصوني إلى أن المساحات المزروعة بالقمح المروي لهذا العام بلغت 90 ألف هكتار والقمح البعل 40 ألف هكتار وتم حصاد مساحة 80 ألف هكتار من القمح المروي فيما بلغت المساحات القابلة للحصاد للقمح البعل 10 آلاف هكتار.

شارك في الجولة محافظ حلب حسين دياب وقائد شرطة المحافظة وعدد من المعنيين بالشؤون الزراعية.

قصي رزوق

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