تسجيل أول 3 إصابات بجدري القرود في كولومبيا

بوغوتا-سانا

أعلنت السلطات الصحية الكولومبية تسجيل أول ثلاث إصابات مؤكدة بفيروس جدري القرود في البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الصحة الكولومبية قولها “تم رصد أول ثلاث إصابات بالفيروس لدى ثلاثة مراهقين كانوا قد غادروا البلاد مؤخراً إلى دول أوروبية” مشيرة إلى أن المصابين يخضعون الآن للحجر الصحي.

ويعد جدري القرود من الأمراض المعدية وينتشر عن طريق الاتصال الوثيق لذلك يمكن احتواؤه بسهولة نسبياً من خلال تدابير مثل العزلة الذاتية والنظافة الشخصية.

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