دونيتسك-سانا

أعلنت القوات الأوكرانية أنها بدأت بالانسحاب من مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس الإدارة المحلية التابع لنظام كييف سيرغي غايداي: ستنسحب القوات المسلحة الأوكرانية من سيفيرودونيتسك وتلقت الأوامر للقيام بذلك.

وكانت رئاسة الأركان الأوكرانية أقرت في الـ13 من الشهر الجاري أن القوات الروسية طردت الجيش الأوكراني من وسط سيفيرودونيتسك والتي تدور فيها معارك ضارية منذ أسابيع.

ويعد تحرير مدينة سيفيرودونيتسك خطوة مهمة في الخطة الروسية لحماية سكان إقليم دونباس من جرائم النازيين وقوات نظام كييف.

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