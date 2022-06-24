لافروف: الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر عدوانية تجاه روسيا

باكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر عدوانية تجاه روسيا وهو يحاول تشكيل ائتلاف لمحاربتها كما يحرض الآخرين على معاداتها ولا ينوي تنفيذ التزاماته بموجب الاتفاقيات بينه وبينها.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي اليوم مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف في العاصمة الأذربيجانية باكو “إن الاتحاد الأوروبي تحول خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ إلى معاداة روسيا فهو يقول للدول التي ترغب بالانضمام إليه، إذا أصبحتم مرشحين للانضمام عليكم دعم جميع القرارات الأوروبية ضد روسيا، وهذه التعليمات والمطالبات تتناقض قطعاً مع الوثائق المحددة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا”.

وأشار لافروف إلى أن الاتحاد الأوروبي إلى جانب الناتو يعملان على تشكيل ما يمكن وصفه بالتحالف ضد روسيا وصولاً لحد خوض حرب معها وهو ما ستنظر إليه روسيا بعناية شديدة لأنها تتابع تصرفات هذا الاتحاد وخطواته وتصرفات البلدان المرشحة للعضوية فيه ولن تشعر بأي أوهام بالنسبة لتغييرات ممكنة في سياسته والنهج الذي اختاره ويطبقه.

ولفت لافروف إلى أن مطالبة الاتحاد الأوروبي صربيا بالانضمام لسياسة الكراهية ضد روسيا غير مقبولة كما أن الاتحاد لا يريد تنفيذ المهام المشتركة التي يجب تطبيقها في الأراضي بين المحيطين الأطلسي والهادي.

وأوضح لافروف أن الخط السياسي للاتحاد الأوروبي يؤكد عدم رغبته في السعي لخلق فضاء واحد من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ والوفاء بالاتفاقيات مع روسيا بشأن تطوير مساحات مشتركة في المجال الإنساني وكذلك في مجالات الاقتصاد والأمن.

ورأى لافروف أن التعاون بين روسيا وأذربيجان أمر مهم لإعادة البناء في إقليم قره باغ.

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