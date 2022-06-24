استمرار تسويق القمح بوتيرة متسارعة في درعا

درعا-سانا

تسير عملية تسويق الأقماح لفرعي مؤسستي الحبوب وإكثار البذار بدرعا بوتيرة متسارعة وسط إجراءات ميسرة لجهة الاستلام ودفع الثمن التشجيعي للفلاحين.

وأشار مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب المهندس حميدي الخليل في تصريح لمراسل سانا إلى أنه يتم يومياً تسويق نحو ألف طن من القمح لمركزي ازرع والصنمين دون عقبات مع صرف قيم الحاصلات الزراعية في غضون 48 ساعة عن طريق فروع المصارف الزراعية التعاونية المنتشرة بدرعا وازرع والصنمين وخربة غزالة ونوى لافتاً إلى أن الكتلة المالية المحولة لصالح قيم الحاصلات الزراعية بلغت حتى تاريخه 30 مليار ليرة سورية.

بدوره بين مدير فرع إكثار البذار المهندس سامر الزامل في تصريح مماثل أن كوادر الفرع يبذلون جهوداً مضاعفة لاستلام القمح من الفلاحين والاستلام اليومي يتجاوز 400 طن وفق إجراءات ميسرة.

وأضاف إن عملية صرف قيم الحاصلات الزراعية عن طريق فرع المصرف الزراعي التعاوني بازرع تتم اعتباراً من يوم الأحد القادم حيث تم تحويل كتلة مالية تصل إلى 20 مليار ليرة سورية.

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