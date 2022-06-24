إصابة مواطن يمني بانفجار لغم من مخلفات العدوان السعودي بالحديدة

صنعاء-سانا

أصيب مواطن يمني بجروح خطيرة جراء انفجار لغم من مخلفات قوى العدوان السعودي في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة.

ونقل موقع المسيرة نت عن المركز اليمني للتعامل مع الألغام قوله “إن شخصاً أصيب في الانفجار أثناء مروره بشارع الخمسين بمديرية الحالي ونقل على إثره إلى إحدى مستشفيات المدينة”.

وأشار إلى أن عدد الضحايا جراء انفجارات مخلفات العدوان من الألغام والقنابل العنقودية في الحديدة ارتفع بشكل ملحوظ منذ بداية العام الجاري والسبب في ذلك عدم سماح تحالف العدوان بدخول الأجهزة اللازمة لتطهير المناطق الموبؤة.

وكان مواطن يمني أصيب في الـ 21 من الشهر الجاري جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قوات العدوان السعودي في محافظة حجة اليمنية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency