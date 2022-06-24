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قوات لوغانسك: قريباً تحرير كامل أراضي الجمهورية

2022-06-24

لوغانسك-سانا

أعلن الممثل الرسمي لقوات جمهورية لوغانسك الشعبية إيفان فيليبونينكو عن قرب تحرير كامل أراضي الجمهورية.

ونقلت وكالة تاس عن فيليبونينكو قوله لقناة “روسيا 1” إن “العشرات من الجنود الأوكرانيين يستسلمون بالقرب من مدينتي سيفيرودونتسك وليسيتشانسك .. وقد تم صد الوحدات المتقدمة من القوات المسلحة الأوكرانية وأسر عشرات الجنود الأوكرانيين”.

وأعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية في وقت سابق أن منطقة زولوتويه “2” باتت تحت سيطرة القوات الروسية وقوات الجمهورية بينما دخلت القوات المتحالفة أيضاً منطقة زولوتويه “1”.

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