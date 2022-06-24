مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة وسط روسيا

موسكو-سانا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم في حادث تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز ” إيل 76″ أثناء تنفيذها رحلة تدريبية في مدينة ريازان وسط روسيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان “إنه خلال رحلة التدريب قرر الطاقم الهبوط في حقول إلى جانب سهول نهر بليتيونكا بعد رصدهم عطلا في المحرك إلا أن الطائرة تحطمت جزئياً عند هبوطها على الأرض وتم نقل أعضاء طاقمها المصابين إلى المستشفى”.

وقال مصدر في وكالة الطوارئ بالمدينة لاحقاً إن أربعة من أفراد الطاقم لقوا مصرعهم في الحادث.. ويعمل رجال الإطفاء في المكان على اخماد الحريق الذي اندلع بعد تحطم الطائرة.

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