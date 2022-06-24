SCS-NET
الشريط الأخباري
عــاجــل وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير 10 مناطق سكنية على محور لوغانسك خلال العشرة أيام الماضية

مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة وسط روسيا

2022-06-24

موسكو-سانا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم في حادث تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز ” إيل 76″ أثناء تنفيذها رحلة تدريبية في مدينة ريازان وسط روسيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان “إنه خلال رحلة التدريب قرر الطاقم الهبوط في حقول إلى جانب سهول نهر بليتيونكا بعد رصدهم عطلا في المحرك إلا أن الطائرة تحطمت جزئياً عند هبوطها على الأرض وتم نقل أعضاء طاقمها المصابين إلى المستشفى”.

وقال مصدر في وكالة الطوارئ بالمدينة لاحقاً إن أربعة من أفراد الطاقم لقوا مصرعهم في الحادث.. ويعمل رجال الإطفاء في المكان على اخماد الحريق الذي اندلع بعد تحطم الطائرة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

روسيا تسجل 68 حالة وفاة وأكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا

موسكو-سانا أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 68 حالة وفاة و3166 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved