حزب المحافظين بقيادة جونسون يخسر الانتخابات الفرعية في بريطانيا

لندن-سانا

مني رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحزبه المحافظ بهزيمتين ساحقتين في الانتخابات الفرعية اليوم.

وأوضحت وكالة فرانس برس أن المحافظين خسروا في هونيتن اند تيفرتن وهي دائرة انتخابية في جنوب غرب البلاد وكذلك في ويكفيلد وهي نتائج ستزيد الضغط على جونسون.

ولا يبدو الوضع مواتيا لحكومة رئيس الوزراء البريطاني إذ بلغت نسبة التضخم أعلى المستويات منذ أربعين عاماً أكثر من 9 بالمئة بينما فشلت مؤءخرا محاولة مثيرة للجدل لجونسون لترحيل مهاجرين إلى رواندا.

ويأتي كل ذلك بعد أشهر من مسلسل فضيحة حضور جونسون للحفلات في وقت تفشي كورونا والتي أضيفت إلى فضيحة أخرى سميت كاري غيت وتتعلق بمحاولات متكررة مفترضة من جانب جونسون للحصول على وظائف مدفوعة الأجر لزوجته كاري.

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