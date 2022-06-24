مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون لمراقبة الأسلحة

واشنطن-سانا

أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس مشروع قانون يدعمه المشرعون من كلا الحزبين يفترض أن يعالج موجة العنف المسلح المتفشي في الولايات المتحدة ويشمل فرض قيود على الحصول على الأسلحة النارية وتخصيص مليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحة العقلية والأمن في المدارس.

وذكرت وكالة فرانس برس أنه تم تبني المشروع في مجلس الشيوخ بـ 65 صوتاً لصالحه مقابل 33 ضده ومن شبه المؤكد أنه سيتم التصديق عليه في مجلس النواب أيضاً في وقت لاحق اليوم لكنه يبقى أقل بكثير من الإجراءات المطلوبة لمواجهة ظاهرة تفشي العنف وجرائم إطلاق النار في المجتمع الأميركي.

ويأتي هذا التصويت بعد ساعات قليلة على قرار مثير للجدل للمحكمة العليا الأميركية التي قضت بأن للمواطنين الحق في حمل مسدس في الأماكن العامة رغم الدعوات المتزايدة لفرض قيود على الأسلحة النارية بعد عمليتي إطلاق نار جماعيتين مروعتين في أيار الماضي .. وهو قرار تاريخي سيكون له تداعيات سلبية بعيدة المدى على الولايات والمدن في أنحاء البلاد التي تشهد تصاعداً للعنف المسلح.

ويلغي قرار المحكمة قانوناً في ولاية نيويورك سن قبل أكثر من قرن ينص على وجوب إثبات وجود حاجة مشروعة أو سبب مناسب للحصول على تصريح لحمل مسدس في الأماكن العامة.

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