واشنطن تعلن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار

واشنطن-سانا

أعلن البيت الأبيض اليوم أن الولايات المتحدة سترسل دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار تشمل المزيد من أنظمة الصواريخ.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن “هذه الحزمة تضم أسلحة ومعدات بينها أنظمة راجمات صواريخ هيمارس إضافة الى ذخائر وصواريخ بالآلاف وزوارق دورية”.

وأضاف كيربي أن ذلك يرفع إلى “نحو 1ر6 مليارات دولار” إجمالي قيمة المساعدة العسكرية التي قدمتها واشنطن إلى كييف منذ شباط الماضي.

وكانت الولايات المتحدة قد سلمت فعليا أربع وحدات هيمارس إلى أوكرانيا.

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