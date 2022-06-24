موسكو: المتطرفون الأوكرانيون يستعدون لاستفزاز دموي في خاركوف

موسكو-سانا

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن استعداد القوميين الأوكرانيين لتفجير مبنى مستشفى في خاركوف من أجل تحميل القوات المسلحة الروسية المسؤولية عن الجريمة.

وقال رئيس المركز الوطني لمراقبة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف “يستعد متخصصو المركز 72 للمعلومات والعمليات النفسية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية لاستفزاز سافر آخر بقتل مدنيين لاتهام القوات المسلحة الروسية بتوجيه ضربات عشوائية إلى أهداف مدنية”.

وأوضح ميزينتسيف أن “مقاتلي كتيبة كراكن النازية تحت التهديد بالإعدام يجلبون بالقوة أفرادا طبيين وأطفالا مرضى من مؤسسات طبية أخرى بالمدينة إلى مستشفى الأطفال الأول في خاركوف” مشيرا إلى أن النازيين “يعتزمون تفجير المبنى الملغم مع بدء القصف المدفعي للقوات الروسية”.

وأضاف ميزينتسيف أن مراسلي وكالات الأنباء الغربية وصلوا إلى المدينة لإعداد مواد صور وفيديو مزيفة.

وأشار ميزينتسيف إلى نشر الجيش الأوكراني أسلحة ثقيلة على أراضي مدرسة في دروجكوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية وتحدث عن حالات مماثلة في مناطق أخرى.

وقال المسؤول إن الجيش الروسي ورجال الإنقاذ فحصوا أكثر من 3500 هكتار أثناء إزالة الألغام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وتحدث ميزينتسيف عن إجلاء أكثر من مليوني شخص إلى روسيا من أوكرانيا ومن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.

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