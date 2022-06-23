ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 1500 قتيل وألفي جريح

كابول-سانا

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليمي خوست وبكتيكا جنوب شرق أفغانستان والذي بلغت شدته 6.1 درجات على مقياس ريختر إلى 1500 قتيل وأكثر من ألفي جريح وفق أحدث البيانات الرسمية.

وذكرت وسائل اعلام أفغانية أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 1500 قتيل مع انتشال جثث المزيد من الضحايا مشيرة إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار جهود البحث والإنقاذ عن أشخاص قد يكونوا مدفونين تحت الأنقاض بعد أن تسبب الزلزال بأضرار بالغة ودمار كبير لمئات المنازل.

وتسبب الزلزال الذي يعد الأكثر دموية منذ عقود بتدمير مئات المنازل والكثير من القرى بالكامل إضافة إلى تضرر أبراج الاتصالات الخاصة بشبكات الهاتف المحمول.

وكان معظم الضحايا في مقاطعتي غايان وبارمال في بكتيكا وشعر السكان بالزلزال في العاصمة الافغانية كابول والباكستانية اسلام أباد.

وتعتبر أفغانستان عرضة للكثير من الزلازل لأنها تقع في منطقة نشطة جيولوجيا وتحتها صدوع أرضية كبيرة بين الصفائح التكتونية مثل صدع شامان وصدع هاري وصدع باداخشان المركزي وصدع دارفاز.