انطلاق فعاليات ملتقى طرطوس الموسيقي الرابع في مختلف المراكز الثقافية بالمحافظة

طرطوس-سانا

انطلقت اليوم على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس فعاليات ملتقى طرطوس الموسيقي الرابع الذي تقيمه مديرية الثقافة على مدى أسبوع في مختلف المراكز الثقافية بالمحافظة.

وتضمن الملتقى في يومه الأول عرض فيلم قصير عن واقع الموسيقا وتطورها عبر العصور المختلفة بشكل عام وما جرى عليها من تغيير مسميات المقطوعات والمعزوفات والأهازيج في الساحل السوري على وجه الخصوص وما شكلته الخصوصية البحرية على تميز الموسيقا فيها كالطقوس الموسيقية للبحارة وما عثر عليه من لقى فنية بينت جانباً من أشكال تطورها.

كما تناول الفيلم تجربة المعهد العربي للموسيقا بطرطوس الذي يعتبر خطوة مهمة في دعم النشاط الموسيقي وبناء جيل موسيقي متميز.

وقدمت أوركسترا المعهد العربي للموسيقا بطرطوس بقيادة الفنان نور عثمان عرضاً موسيقيا تضمن مختارات من المعزوفات العربية والعالمية.

وأدى كورال أرجوان بجوقاته الثلاث “كبار ويافعين وأطفال” بقيادة المايسترو بشر عيسى ومرافقة شذى طعمة على آلة البيانو وموسيقيين آخرين مقطوعات موسيقية وغنائية بلغات عربية وعالمية وأغان تراثية.

وفي صالة المركز الثقافي بمدينة بانياس أقيم حفل فني منوع أحيته فرقة مركز دندنة الموسيقية بدأته بمعزوفتين على العود قدمتهما الشابة زينب إبراهيم بين النخيل ومين عذبك.

منير الجندي المشارك للمرة الأولى قدم مجموعة من المقطوعات الغنائية للقامات الطربية الكبيرة امثال أم كلثوم وصباح فخري ووديع الصافي وكارم محمود وشمس الأصيل ومن المقطوعات “هل رأى الحب سكارى ومشغول عليك مشغول وياعيني عالصبر ويابيت خلف الضباب”.

وفي تصريح لسانا بين كمال بدران مدير الثقافة أن المهرجان يقام برعاية ودعم وزارة الثقافة ويأتي في إطار السعي الدائم للارتقاء بالعمل الموسيقي لترسيخ الهوية الفنية ونشر الوعي لأهمية التراث الموسيقي مع فتح آفاق الثقافة الموسيقية الجادة وتحفيز مبدعيها الهواة والمحترفين للنهوض بها.

وأوضح أن الجديد بالملتقى لهذا العام والذي يقام بالمراكز الثقافية في طرطوس والشيخ بدر وبانياس وصافيتا يتضمن إقامة ندوات ومحاضرات تعنى بالشأن الموسيقي منها ندوة مخصصة للحديث عن آلية عمل وشروط ترخيص المعاهد الموسيقية الخاصة إضافة إلى محاضرة تتناول التجديد في قوالب الغناء العربي عند الأخوين رحباني.

فاطمة حسين وذو الفقار أبو غبرا