فلاحو حماة يطالبون بقروض صغيرة لتربية المواشي المنزلية

حماة-سانا

تركزت مطالب الفلاحين ومربي الثروة الحيوانية في منطقة سلمية وقرى زغرين وتل دهب والشيخ علي كاسون وكوكب وصوران وطيبة الإمام بريفي حماة الشرقي والشمالي خلال لقائهم مع وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا وجولته على حقول القمح ومراكز الاستلام في المحافظة على ضرورة دعم محصول الشعير بالسماد وتخصيص المحروقات للجرارات غير المرخصة.

ودعا الفلاحون إلى زيادة كمية المازوت الزراعي للآبار وكميات السماد وتمويل الفلاحين بقروض صغيرة لتربية المواشي المنزلية وتأمين مياه الشرب والسقاية كون المياه الجوفية لقرى ريف السلمية كبريتية غير صالحة للري وتقديم مشاريع للمرأة الريفية وزيادة كمية المقننات العلفية للثروة الحيوانية وتأهيل الطرق الزراعية.

وأوضح وزير الزراعة أن الهدف من الجولة إعادة النظر في طرق الزراعة المتبعة في منطقة الاستقرار الثانية في ريف محافظة حماة في ظل ظروف الجفاف المتكررة كل عام بحيث يتم إعطاء ميزة أفضل لزراعة الشعير البعل في الأراضي الضعيفة والخفيفة والاستمرار بزراعة القمح بعلا في الأراضي الخصبة أما الزراعة المروية فهناك استمرارية في زراعة محصول القمح في تلك الأراضي.

وأضاف قطنا إن الحكومة تسعى جاهدة إلى تحقيق الاستقرار للفلاحين في أراضيهم والاستماع للمشاكل التي واجهتهم هذا الموسم لتجاوزها في المواسم المقبلة لافتاً إلى أن المصرف الزراعي سيمول الفلاحين بكامل مستلزمات الإنتاج ديناً عينياً وفق التنظيم الزراعي وجدول الاحتياج والأولوية لمحصول القمح والفائض سيتم توزيعه لباقي المحاصيل والأشجار المثمرة منوهاً بأن لدى الوزارة 40 ألف طن من بذار القمح المغربلة والمعقمة مدورة جاهزة للتوزيع اعتباراً من أول شهر أيلول وكل الكميات التي سيتم تأمينها من السماد ستوزع فوراً.

من جانبه محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي أوضح أنه تم الوقوف على ما أقرته اللجنة الزراعية في حماة من مقومات الإنتاج لمادة القمح حيث تم تنفيذ الخطة بالكامل من سماد وبذار ومحروقات للحراثة وللري وللحصاد والنقل وتم تأمينها بالكامل.

ولفت مدير الزراعة في حماة المهندس أشرف باكير إلى أنه تم الاطلاع على البيوت الشبكية لإنتاج بذار البطاطا في معر شحور وعددها 36 بيتاً وهي في طور الحصاد حيث يقدر إنتاجها بـ 54 طناً منها 35 طناً بذار سوبر إيليت.

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