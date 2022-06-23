125 شركة في مهرجان التسوق (أهلا بالعيد) الثاني في حمص

حمص-سانا

بمشاركة 125 شركة تجارية وصناعية انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان التسوق “أهلا بالعيد”الثاني في ساحة المحافظة وسط مدينة حمص وتستمر حتى الثامن من الشهر القادم.

ويضم المعرض تشكيلة سلعية واسعة تلبي احتياجات المواطنين من مختلف الأصناف الغذائية والألبسة ومواد المنظفات وغيرها ويتضمن مسابقات وجوائز للمشاركين والزوار يومياً إضافة لقطار الفرح للأطفال.

وبين رئيس مجلس مدينة حمص المهندس عبدالله البواب في تصريح لمراسلة سانا أنه تم تخصيص 150 جناحاً وانضم حالياً خلال افتتاح المهرجان 125 من المشاركين لعرض مختلف منتجاتهم بأسعار منافسة للسوق لمنح الفرصة للمواطنين للحصول على حاجياتهم بيسر وسهولة نظراً لإقامته وسط المدينة.

وأشار فراس الموصلي “منظم ومشرف على المهرجان” إلى أهمية المهرجان وسط المدينة لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين لزيارته والتبضع بمختلف الأصناف ولاسيما احتياجات العيد من ألبسة لمختلف الأعمار وأحذية ومواد غذائية ومنظفات بحسومات مغرية ومنافسة للسوق المحلية.

وأعرب عدد من الفعاليات الاقتصادية المشاركة عن رغبتهم بالتسويق لمنتجاتهم من المنتج للمستهلك دون وسيط وبأقل نسبة ربح لتلبية احتياجات المواطنين وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

بدورهم أشار عدد من زوار المهرجان إلى أن معارض التسوق توفر تشكيلة واسعة وخيارات متاحة بأسعار مشجعة ومنافسة للسوق ما يجعل الاقبال عليها كبيراً من مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية.

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