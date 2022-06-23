ميناء جبلة

الخميس / 23 / 06 / 2022
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مباحثات سورية إماراتية في المجال الثقافي
2022-06-23
تعاون سوري ايطالي لدعم مشروع إحياء نهر بردى
2022-06-23
لافروف يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية
2022-06-23
عمل نحتي إبداعي للسوري أكثم عبد الحميد في الملتقى الدولي الأول للنحت باليونان
2022-06-23
مباحثات سورية وبحرينية في المجالات التجارية والاستثمارية
2022-06-22
طباع يبحث مع السفير البحريني سبل التعاون التربوي بين البلدين
2022-06-22
مباحثات سورية إيرانية حول تطوير المشاريع التنموية
2022-06-21
محليات
جرح 6 مواطنين بانفجار لغم من مخلفات الإرهاب بريف حمص
2022-06-23
فعالية فنية وتوعوية في الحسكة بمناسبة يوم اللاجئ العالمي
2022-06-23
صدور نتائج الامتحان التحريري المؤتمت للفئة الأولى في المسابقة المركزية
2022-06-23
مخلوف أمام مجلس الشعب: توزيع الآليات على الوحدات الإدارية وفقاً للأولويات.. ومن غير المسموح تأجير الحدائق العامة
2022-06-23
انطلاق فعاليات معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (هايتك)
2022-06-23
إخماد حريق في بناء قيد الإنشاء بمشروع ماروتا سيتي بدمشق
2022-06-23
مشروع جريح الوطن يضم قائمة جديدة من جرحى القوات الرديفة
2022-06-23
رياضة
الفرنسية غارسيا إلى نصف نهائي هامبورغ للتنس والروسية كاساتكينا تودع البطولة
2022-06-23
منتخبنا لكرة السلة للسيدات تحت 16 عاماً يلتقي منتخب ساموا غدا بكأس آسيا للمستوى الثاني
2022-06-23
مسؤولة كرة القدم الأنثوية باتحاد كرة القدم: الموسم القادم سيشهد نشاطات أوسع
2022-06-23
نادي العربي يعتمد الكوادر الفنية لفرق كرة القدم للمرحلة القادمة
2022-06-23
الموت يغيب لاعب منتخب سورية سابقاً عبد النافع حموية
2022-06-23
الروسي مدفيديف يتغلب على مواطنه كاراتسيف في مايوركا
2022-06-22
الألمانية كيربر إلى ربع نهائي بطولة هامبورغ للتنس
2022-06-22
اقتصاد
منتجات يدوية صنعتها سيدات وشابات في بازار الياسمين بحمص
2022-06-23
المصرف الزراعي في طرطوس يقدم قروضاً للفلاحين تتجاوز الـ 670 مليون ليرة
2022-06-23
بوتين خلال قمة بريكس: الأفعال الأنانية للغرب تفاقم أزمة الاقتصاد العالمي
2022-06-23
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا لأكثر من 1500 دولار لكل ألف متر مكعب
2022-06-23
وزير المالية الروسي: الدفع بالروبل الطريقة الوحيدة لسداد أموال المستثمرين الأجانب
2022-06-23
حصاد أكثر من 99 ألف دونم من المحاصيل الحقلية بالسويداء
2022-06-23
زراعة أكثر من 11 ألف دونم بالمحاصيل والخضار الصيفية في السويداء
2022-06-23
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الشريط الأخباري
صدور نتائج الامتحان التحريري المؤتمت للفئة الأولى في المسابقة المركزية
مخلوف أمام مجلس الشعب: توزيع الآليات على الوحدات الإدارية وفقاً للأولويات.. ومن غير المسموح تأجير الحدائق العامة
إخماد حريق في بناء قيد الإنشاء بمشروع ماروتا سيتي بدمشق
مشروع جريح الوطن يضم قائمة جديدة من جرحى القوات الرديفة
تواصل أعمال الترميم في الجامع الأموي بحلب.. والجهة القبلية تقارب على الانتهاء
الدفاع الروسية: تدمير 49 خزان وقود و21 طائرة مسيرة أوكرانية
لافروف يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية
إعادة الخط المغذي لمحطة تحويل كهرباء تل تمر إلى الخدمة
استمرار عمليات التسوية في صالة الأسد الرياضية بمدينة حلب
عيادات ومخابر خاصة وجمعيات خيرية تشارك في حملة الكشف المبكر عن السرطان في اللاذقية
ميناء جبلة
2022-06-23
تصوير: نجم ناصر
ميناء جبلة
2022-06-23
salam
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مراسل سانا: إصابة 6 مواطنين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في قرية عين حسين بريف حمص الشمالي الشرقي.
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جرح 6 مواطنين بانفجار لغم من مخلفات الإرهاب بريف حمص
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