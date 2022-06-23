SCS-NET
الشريط الأخباري

مباحثات سورية إماراتية في المجال الثقافي

2022-06-23

دمشق-سانا

بحثت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح مع القائم بأعمال سفارة الإمارات العربية المتحدة بدمشق المستشار عبد الحكيم إبراهيم النعيمي العلاقات الثقافية وآفاق تطويرها بين البلدين.

واستعرض الجانبان خلال لقاء عقد في مبنى وزارة الثقافة بدمشق مسار العلاقات الوثيقة بين البلدين منوهين بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه والتطور على المستوى الثقافي.

وناقش الجانبان إمكانية التعاون في مجالات الكتاب والتراث والترميم والتوثيق والمتاحف والتأهيل الموسيقي للأطفال وتمكين اللغة العربية.

رشا محفوض

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

مباحثات سورية إماراتية لتعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك

دمشق-سانا بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف مع القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved