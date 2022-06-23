إجلاء مئات الأشخاص جراء حرائق الغابات المندلعة غرب تركيا

أنقرة-سانا

أجلت سلطات النظام التركي مئات الأشخاص كتدبير احترازي جراء حرائق الغابات المندلعة بمحافظة موغلا غرب البلاد لليوم الثالث على التوالي في الوقت الذي تبددت فيه الآمال في احتوائها بعد اتساع رقعتها بفعل ارتفاع درجات الحرارة وشدة الرياح.

وذكرت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي أن الحرائق مستعرة في منطقة حراجية قرب قرية حصار اونو التابعة لمدينة مرمريس بمحافظة موغلا بينما تواصل فرق شؤون الغابات والإطفاء إخماد الحرائق بمساندة المروحيات.

بدوره قال وزير الزراعة والغابات وحيد كيريشتشي: إن نحو 2600 شخص من فرق الإنقاذ والإطفاء يعملون على إخماد الحريق الذي انتشر عبر الغابات بسبب ارتفاع درجات الحرارة وشدة الرياح وذلك بمساندة 45 مروحية و12 طائرة إضافة إلى مركبات تابعة لمديرية الغابات وإدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد.

وامتدت الحرائق إلى منطقتي داتشا وفتحية في موغلا وفقاً للسلطات المحلية.

وأثارت مشاهد الغابات المحترقة قرب منتجع مرمريس المطل على بحر إيجه مخاوف من تكرار ما حدث في العام الماضي عندما دمرت الحرائق عشرات آلاف الأفدنة من الأراضي والمساحات الخضراء.

وكان مواطنون أتراك أطلقوا العام الماضي نداء استغاثة عالميا على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان ساعدوا تركيا طالبوا من خلاله الدول الأوروبية بالمساعدة والاستجابة لحرائق الغابات التي كشفت النقاب عن فساد هائل في الإدارة العامة للغابات.

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