إطلاق فيلم (الظهر إلى الجدار) في سينما كندي دمر

دمشق-سانا

أطلقت المؤسسة العامة للسينما اليوم العرض الخاص بالفيلم الروائي الطويل “الظهر إلى الجدار” للمخرج أوس محمد وذلك في صالة سينما كندي دمر.

ولا يتناول الفيلم الحرب على سورية وتداعياتها بشكل مباشر إنما يخوض في نتائجها ومنعكساتها على الشعب السوري بشكل أو بآخر.

ويدور الفيلم حول حكاية “قصي” الدكتور الجامعي في كلية الإعلام الذي يجسد دوره الفنان عبد المنعم عمايري والذي تتغير حياته بعد معرفته أن صديقه المقرب أيام الدراسة والذي انقطعت أخباره منذ سنوات وقع في مشكلة كبيرة ويعاني من ضغوط نفسية كثيرة فيحاول مساعدته ومعرفة حقيقة ما جرى فعلاً.

الفنان علي صطوف أوضح في تصريح لـ سانا أنه جسد في الفيلم شخصية إشكالية مركبة لها إيجابياتها وعيوبها مشيراً إلى جرأة النص في الطرح والتعاطي مع الأحداث.

يذكر أن الفيلم سيناريو وإخراج أوس محمد بالتعاون الفني مع المخرج عبد اللطيف عبد الحميد وتمثيل إضافة لعمايري وصطوف كل من الفنانين أحمد الأحمد ولين غرة والفرزدق ديوب وحمادة سليم ورامي أحمر وأكثم حمادة وسارة بركة وضيوف الشرف فايز قزق وفيلدا سمور ومحمد قنوع وعبد الرحمن قويدر.

يشار إلى أن الممثل أحمد الأحمد نال جائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم خلال مسابقة الفيلم الروائي الطويل “المسابقة الدولية” وجائزة أفضل ممثل في المسابقة العربية وأيضاً في الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط 2021.

بلال أحمد

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