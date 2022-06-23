الخارجية الفلسطينية تحذر من استمرار عمليات الاستيطان الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من استمرار عمليات الاستيطان الإسرائيلي الممنهجة وتعميقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ما يؤدي إلى القضاء على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس مؤكدة أن عدم مساءلة سلطات الاحتلال على جريمة الاستيطان يشجعها على مزيد من المخططات الاستيطانية.

وأكدت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا أن عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 2334 يشجع الاحتلال على التمادي في الاستخفاف بالقانون الدولي والقرارات الأممية وتنفيذ المزيد من المخططات الاستيطانية وتوسيعها على حساب أرض دولة فلسطين.

وأشارت الخارجية إلى استيلاء قوات الاحتلال على مساحات من أراضي الفلسطينيين في مسافر يطا بمدينة الخليل والأغوار الشمالية الفلسطينية في الضفة الغربية واستمرار انتهاكاتها وجرائمها ضد الفلسطينيين واعتداء المستوطنين على أراضيهم وممتلكاتهم رغم جميع القرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وتطالب بوقفه.

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