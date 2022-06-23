وزير المالية الروسي: الدفع بالروبل الطريقة الوحيدة لسداد أموال المستثمرين الأجانب

موسكو-سانا

أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف اليوم أن الدفع بالروبل هو الطريقة الوحيدة لسداد الأموال للمستثمرين الأجانب في إطار سندات “يوروبوندز” الدولية وذلك بعد القيود والعقوبات التي فرضتها الدول الغربية ضد موسكو.

وأوضح سيلوانوف في تصريح له نقله موقع روسيا اليوم سبب عدم قيام الوزارة بسداد مدفوعات السندات الدولية بعملات احتياطية مثل اليورو أو الجنيه الإسترليني أو الفرنك السويسري مشيراً إلى أن الهيئة المسؤولة عن سداد السندات “وديعة التسوية الوطنية” تم إدراجها في قائمة العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي لذلك لم يعد بإمكانها إجراء تسويات باليورو لافتاً إلى أن دولاً مثل بريطانيا وسويسرا فرضت حظراً على التسويات لديون الدولة الروسية.

وفي وقت سابق اليوم سددت وزارة المالية الروسية دفعات بالروبل لإصدارين من سندات “يوروبوندز” لأعوام 2027 و2047 وبلغت قيمة الدفعات 12.51 مليار روبل.

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