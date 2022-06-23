مراسل سانا: إعادة خط الـ66 ك. ف المغذي لمحطة تحويل كهرباء تل تمر 66/20 إلى الخدمة بعد استهدافه بالقذائف من قبل المحتل التركي

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
عمل نحتي إبداعي للسوري أكثم عبد الحميد في الملتقى الدولي الأول للنحت باليونان
2022-06-23
مباحثات سورية وبحرينية في المجالات التجارية والاستثمارية
2022-06-22
طباع يبحث مع السفير البحريني سبل التعاون التربوي بين البلدين
2022-06-22
مباحثات سورية إيرانية حول تطوير المشاريع التنموية
2022-06-21
سورية تفوز بـ 8 جوائز ضمن أعمال مؤتمر إفريقيا والشرق الأوسط للغرفة الفتية الدولية
2022-06-21
لقاء تضامني في لبنان للتأكيد على دعم سورية في مواجهة الإرهاب
2022-06-21
المقداد يبحث هاتفياً مع نظيره الأبخازي القضايا ذات الاهتمام المشترك
2022-06-21
محليات
المهندس عرنوس للسفير البحريني: أهمية التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة
2022-06-23
الحرارة إلى ارتفاع والجو صحو وسديمي على المناطق الشرقية والبادية
2022-06-23
إصابة شخص جراء حريق ضمن خزانات مازوت بالمزة
2022-06-22
إصابة 11 شخصاً جراء حادث سير في السيدة زينب بريف دمشق
2022-06-22
وزير النقل لـ سانا: عودة مطار دمشق الدولي للخدمة غداً بجهود الكوادر الوطنية
2022-06-22
انطلاق فعاليات معرض الزهور الدولي في حديقة تشرين بدمشق- فيديو
2022-06-22
أجنحة الشام للطيران تستأنف رحلاتها من وإلى مطار دمشق الدولي غداً
2022-06-22
رياضة
منتخبنا لكرة السلة للسيدات تحت 16 عاماً يلتقي منتخب ساموا غدا بكأس آسيا للمستوى الثاني
2022-06-23
نادي العربي يعتمد الكوادر الفنية لفرق كرة القدم للمرحلة القادمة
2022-06-23
الموت يغيب لاعب منتخب سورية سابقاً عبد النافع حموية
2022-06-23
الروسي مدفيديف يتغلب على مواطنه كاراتسيف في مايوركا
2022-06-22
الألمانية كيربر إلى ربع نهائي بطولة هامبورغ للتنس
2022-06-22
مهرجان رياضي في حمص بمناسبة اليوم العالمي لليوغا
2022-06-22
كاميرون نوري إلى ربع نهائي بطولة ايستبورن الدولية
2022-06-22
اقتصاد
تسويق 9 آلاف طن من القمح إلى مراكز الاستلام في الحسكة
2022-06-23
وزير الاقتصاد الألماني: البلاد تواجه أزمة غاز
2022-06-23
تراجع الأسهم الأوروبية مع تواصل خسائر النفط والمعادن
2022-06-23
هبوط أسعار الذهب وسط توقعات برفع أسعار الفائدة
2022-06-23
مطحنة سلمية بريف حماة تنهي استعداداتها لاستقبال القمح وطحنه
2022-06-23
تقديرات بإنتاج نحو 29 ألف طن من البطيخ الأصفر في درعا
2022-06-23
تراجع أسعار النفط
2022-06-23
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الشريط الأخباري
المهندس عرنوس للسفير البحريني: أهمية التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة
تسويق 9 آلاف طن من القمح إلى مراكز الاستلام في الحسكة
لافروف: الدول الغربية تعيق عملية إعادة الإعمار في سورية وعودة اللاجئين إليها
العيادات والمخابر الخاصة تشارك في حملة الكشف المبكر عن السرطان في اللاذقية
عمل نحتي إبداعي للسوري أكثم عبد الحميد في الملتقى الدولي الأول للنحت باليونان
إصابة فلسطينيين اثنين واعتقال آخرين بالضفة الغربية
مراسل سانا: إعادة خط الـ66 ك. ف المغذي لمحطة تحويل كهرباء تل تمر 66/20 إلى الخدمة بعد استهدافه بالقذائف من قبل المحتل التركي
2022-06-23
2022-06-23
seba
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تسويق 9 آلاف طن من القمح إلى مراكز الاستلام في الحسكة
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