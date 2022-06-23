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مراسل سانا: إعادة خط الـ66 ك. ف المغذي لمحطة تحويل كهرباء تل تمر 66/20 إلى الخدمة بعد استهدافه بالقذائف من قبل المحتل التركي

2022-06-23

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