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تسويق 9 آلاف طن من القمح إلى مراكز الاستلام في الحسكة

2022-06-23

الحسكة-سانا

بلغت كميات القمح المسوقة إلى مراكز الاستلام المعتمدة من قبل اللجنة الفرعية للتسويق بمحافظة الحسكة نحو 9 آلاف طن.

وأشار مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب عبد الله عبد الله لمراسل سانا إلى استمرار عمليات تسويق الأقماح لمراكز الاستلام في جرمز والثروة الحيوانية والطواريج مع المتابعة اليومية للإجراءات المتخذة لتسريع وتسهل عملية التسويق على الفلاحين.

وأوضح عبد الله أن فرع المؤسسة يقوم بشكل يومي بتحويل فواتير الشراء إلى فروع المصرف الزراعي التعاوني بالمحافظة للإسراع بصرفها حيث بلغ إجمالي المبالغ المحولة إلى حساب فروع المصارف الزراعية حتى تاريخه 13 مليارا و847 مليون ليرة سورية.

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