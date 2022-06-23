نائب روسي: جواز السفر الأمريكي لن يحمي المرتزقة من العقاب

موسكو-سانا

اعتبر رئيس لجنة بناء الدولة والتشريع في مجلس الدوما الروسي دانييل بيسارابوف أن المرتزقة الغربيين لن يتمكنوا من الإفلات من العقاب على جرائمهم بحق سكان دونباس من خلال الاختباء وراء جواز السفر الأمريكي مشدداً على أن جميع مجرمي الحرب تنتظرهم المحاكمة.

ونقلت وكالة تاس عن بيسارابوف قوله اليوم: “انتهت عقود من الإفلات من العقاب والتعسف في جميع أنحاء العالم والتي فصلت السلطات الغربية عن الواقع وأفضت إلى فكرة أن مواطنيها متميزون”.

وشدد بيسارابوف على أن جميع مجرمي الحرب تنتظرهم المحاكمة ما يعني التحقيق الموضوعي والعلني والمحايد في جميع الجرائم وإنزال العقوبة العادلة وفقاً لقوانين جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف صرح في وقت سابق أن المرتزقة الأمريكيين المحتجزين متهمون بالتورط في أنشطة إجرامية ولا تسري عليهم اتفاقية جنيف كما أن أفعال الأمريكيين يجب أن يجري التحقيق فيها ويجب أن يحالوا إلى المحكمة ولم يستبعد في نفس الوقت أن يتم الحكم عليهم بالإعدام.

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