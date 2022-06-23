مصرع ستة أشخاص جراء تحطم مروحية بولاية وست فرجينيا الأمريكية

واشنطن-سانا

لقي ستة أشخاص مصرعهم في حادث تحطم مروحية تستخدم في الرحلات السياحية بولاية وست فرجينيا الأمريكية أمس.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن راي براينت رئيس العمليات في هيئة إدارة الطوارئ في مدينة لوغان قوله إن الطائرة تحطمت على الطريق 17 وكانت مشتعلة عند وصول فرق الإنقاذ إلى المنطقة لافتاً إلى أن الطريق سيبقى مغلقاً لحين انتهاء التحقيقات.

وكان ستة أشخاص أصيبوا بجروح جراء تحطم مروحية على جسر في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الشهر الماضي.

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