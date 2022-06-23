هبوط أسعار الذهب وسط توقعات برفع أسعار الفائدة

لندن -سانا

هبطت أسعار الذهب اليوم وسط توقعات برفع أسعار الفائدة بعد أن أكد جيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” مجدداً التزام البنك بمكافحة التضخم.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1832.91 دولاراً للأوقية.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب كذلك 0.2 بالمئة إلى 1834.30 دولاراً.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 21.28 دولاراً للأوقية وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 923.62 دولاراً في حين استقر البلاديوم عند 1864.18 دولاراً.

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