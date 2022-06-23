الدفاع الروسية: مسلحو كييف يفجرون مدرسة في دونيتسك

موسكو-سانا

حذر رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف المجتمع الدولي والمنظمات الدولية من استفزاز آخر أعدته سلطات كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية لاتهام الجيش الروسي به.

ونقلت روسيا اليوم عن ميزينتسيف قوله: “قامت القوات المسلحة الأوكرانية باستفزاز آخر في أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية لاتهام القوات المسلحة الروسية بمزاعم تدمير البنية التحتية المدنية حيث قام القوميون بتفجير مبنى المدرسة الثانوية رقم 6 ونشروا صوراً ومقاطع فيديو ملفقة في وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية لاتهام القوات الروسية بتدمير البنية التحتية المدنية”.

وتابع ميزينتسيف “قام مسلحون من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في سلافيانسك بمنطقة كراماتورسك بتلغيم جوانب الطرق على طول شارع غيرويف ترودا بينما لم يتم إبلاغ السكان المحليين بذلك عمداً”.

وشدد ميزينتسيف على أنه خلال العملية الخاصة لا تستهدف قواتنا منشآت البنية التحتية المدنية وتعامل السكان المدنيين بشكل إنساني.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس تجهيز الجيش الأوكراني والكتائب النازية التابعة له تحصينات ونقاطاً نارية في المرافق الطبية والمدارس في جمهوريتى لوغانسك ودونيتسك.

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