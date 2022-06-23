الروسي مدفيديف يتغلب على مواطنه كاراتسيف في مايوركا

مدريد-سانا

أخرج الروسي دانييل مدفيديف مواطنه أصلان كاراتسيف من الدور الثاني لدورة مايوركا الإسبانية للتنس المقامة على الملاعب العشبية والتي تبلغ قيمة جوائزها أكثر من 850 ألف يورو.

ونجح مدفيديف في تحويل تأخره بمجموعة إلى فوز على كاراتسيف بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة4-6 و 6-3 و 6-2 في المباراة التي جرت بينهما اليوم واستغرقت ساعتين و19 دقيقة.

وسيكون دانييل مدفيديف 26 عاماً على موعد في الدور ربع النهائي لدورة مايوركا الإسبانية مع الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت المتأهل على حساب منافسه الأسترالي نيك كيريوس الذي أعلن انسحابه من المواجهة قبل بدايتها بسبب شعوره بآلام في البطن.

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