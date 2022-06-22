كوستين: مدخرات روسيا تفوق ديونها بتسع مرات

موسكو-سانا

أكد أندريه كوستين مدير مصرف (في تي بي) الروسي أن اقتصاد بلاده تطور في ظروف ثابتة ومستقرة خلال السنوات الأخيرة ما سمح بوجود مدخرات من رأس المال تنفي وجود مؤشرات لحدوث أي إفلاس.

وفي مقابلة خاصة لكوستين مع شبكة أخبار سكاي نيوز قال: “إن الحكومة الروسية تستطيع سداد ديونها بشكل سلس وإن مخزون المدخرات يفوق السندات بـ 9 أضعاف وهو ما قلل عجز الموازنة هذا العام لحدود2 بالمئة”.

من جهة أخرى نفى كوستين قيام البنك بتمويل أي عملية في أوكرانيا متهماً الغرب باستخدام العقوبات ضده لأغراض جيوسياسية بحتة لأنه من بين المصارف الروسية المتميزة على الساحة الدولية ويمتلك قاعدة استثمارية قد تكون الأقوى بين سواها.

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