قوات الاحتلال تقمع مظاهرة احتجاجية وتعتقل ثلاثة فلسطينيين في الخليل

القدس المحتلة-سانا

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مظاهرة احتجاجية قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأفاد منسق اللجان الشعبية لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لوكالة وفا بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على نشطاء من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومتضامنين أجانب أثناء مشاركتهم بمظاهرة احتجاجية رداً على انتهاكاته وممارساته القمعية ضد الفلسطينيين في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال أحياء عدة في المدينة ودهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت ثلاثة منهم.

وجرفت قوات الاحتلال اليوم المدخل الغربي لقرية رأس كركر قرب مدينة رام الله ما أدى إلى حرمان المزارعين من الوصول لمنازلهم وأراضيهم.

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