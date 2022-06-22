جوقة صدى تحمل موسيقاها من يبرود وتنثره في قصر العظم بدمشق

دمشق-سانا

أحيت جوقة صدى القادمة من مدينة يبرود أمسية كورالية بقيادة الموسيقي باسل حداد على مسرح قصر العظم بدمشق القديمة ضمن أمسية اليوم الثاني من أيام (مهرجان تحيا الموسيقا) الذي تقيمه وزارة الثقافة من خلال مديرية المسارح والموسيقا.

وقدمت جوقتي صدى وصدى للكبار مجموعة من الأغاني المتنوعة من حيث القالب الموسيقي واللغة وغنوا للحب والسلام والطفولة إضافة لبعض الموشحات النادرة والقطع الكلاسيكية والأغاني التراثية والحديثة والشعبية بأسلوب كورالي مميز برفقة مجموعة من كبار الموسيقيين السوريين في مجال العزف.

وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح لفتت إلى أن استضافة فرق موسيقية من أنحاء سورية على خشبة مسرح قصر العظم احتفاء باليوم العالمي للموسيقا بغاية استقطاب الشباب الذين يعملون في مجال الموسيقا لأنها تحيط بجوانب الحياة كافة وتبعث فيها الطاقة الإيجابية وتعلم الإنسان كيف يرتقي بأساليب التعبير.

ومن جهته أوضح قائد الجوقة باسل حداد أنه يتم تدريب الجوقة على عدة محاور أهمها قراءة الصولفيج ودراسة بعض علوم الموسيقى وتمارين الصوت والتدريب على الغناء بتعدد الأصوات وقوالب متنوعة ولغات مختلقة كما تتبنى الجوقة شعار (الموسيقى للجميع بدءاً من الأطفال) وهم الفئة المستهدفة بشكل أساسي إيماناً منها بأهمية الموسيقى لتنشئة الإنسان فكرياً وأما بالنسبة للفئة الشباب فتؤمن بضرورة أن تدخل اللمسات الموسيقية في حياتهم.

وعبر الشابان محمد حسين وزينة مروة عن سعادتهما بهذا الاحتفال الذي يعنى بالموسيقا والموسيقيين مؤكدين أهمية مشاركة الفرق الموسيقية باليوم العالمي للموسيقا ليقدموا موسيقاهم لأكبر شريحة من الجمهور.

يذكر أن جوقة صدى تأسست على يدي رغد حداد وباسل حداد في مدينة يبرود وانطلقت عام 2013 بثلاثين طفل تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 15 عاماً وفي عام 2018 قام باسل حداد بتوسيعها لتضم فئات عمرية من شبيبة وكبار شاركت الجوقة في العديد من المهرجانات المحلية.

أماني فروج

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