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زاخاروفا: روسيا سترد على واشنطن بعد منعها إجلاء دبلوماسيينا

2022-06-22

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها سترد على واشنطن بسبب عدم السماح للطائرة الروسية بإجلاء دبلوماسييها من الولايات المتحدة.

ونقلت روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها: “حذرنا سابقاً في حال عدم السماح بدخول الطائرات الروسية فإنه سيتم اتخاذ إجراءات مماثلة وبالتأكيد سنعلن عنها في الوقت المناسب عبر القنوات الدبلوماسية”.

وكانت روسيا حذرت في وقت سابق اليوم الولايات المتحدة من مغبة منع دخول طائراتها لإجلاء موظفي الهيئات الروسية وذويهم مؤكدة أن الرد الروسى سينطلق من مبدأ الرد بالمثل.

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