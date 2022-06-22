بوتين: سياسة الاقتصادات الكلية في روسيا أظهرت فعاليتها

موسكو-سانا

أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن سياسة الاقتصادات الكلية في روسيا أظهرت فعاليتها وسط ضغط العقوبات.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بوتين قوله في منتدى الأعمال لمجموعة دول بريكس اليوم إن “هذه السياسة تظهر فعاليتها حين تطبيقها حيث تمكنا من حماية النظام المالي الروسي وبدء تحقيق استقرار الوضع في الصناعة عبر تأمين الدعم الاجتماعي المستهدف للمواطنين”.

وتابع بوتين إن “الدولة الروسية أولاً وقبل كل شيء تركز على تحفيز المبادرة الخاصة، وإننا نكافح من أجل توسيع حريات المشاريع عبر تخفيف العبء الإداري وإطلاق برامج قروض ميسرة وإدراج عفو ضريبي وجمركي” مضيفاً إننا “نعمل بنشاط لإعادة توجيه تدفقنا التجاري وجهات اتصالاتنا الاقتصادية الأجنبية إلى شركاء دوليين يمكن الاتكال عليهم وأولهم وقبل كل شيء دول مجموعة بريكس”.

وكان بوتين أعلن في وقت سابق اليوم أن العمل جار لإنشاء عملة احتياط دولية على أساس سلة عملات “بريكس” مشيراً إلى أن نظام المراسلة المالية الروسي مفتوح للربط بين بنوك دول “بريكس”.