روسيا تطلق جائزة (ليف تولستوي) الدولية للسلام

موسكو-سانا

أطلقت روسيا اليوم جائزة “ليف تولستوي” الدولية الجديدة للسلام على أن يوكل منحها لمؤسسة “جائزة السلام الدولية ليف تولستوي” غير الربحية.

وذكرت وكالة نوفوستي أنه تم التوقيع على بروتوكول تأسيس الجائزة في موسكو بمتحف النصر في الذكرى الـ81 لبدء الحرب الوطنية العظمى.

وسيتم منح جائزة “ليف تولستوي” الدولية للسلام عن الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز السلام والتعاون الدولي وإشراك المجتمع الدولي بشكل أوسع في قضية السلام العالمي فضلاً عن تحقيق الأهداف الخيرية والثقافية والتعليمية بما فيها تعزيز النظرة الإيجابية عن روسيا في العالم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency