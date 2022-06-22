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قوات الأمن الإسبانية تعتقل إرهابياً جنوب البلاد

2022-06-22

مدريد-سانا

اعتقلت قوات الأمن الإسبانية اليوم إرهابياً من أنصار تنظيم “داعش” في مدينة اليكانتي جنوب البلاد.

ونقلت وسائل اعلام إسبانية عن مصادر أمنية قولها: إن الإرهابي البالغ من العمر 41 عاماً حاول سابقاً الالتحاق بصفوف التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق وكان يقوم بالترويج لتنظيم “داعش” الإرهابي عبر منصات إرهابية تستخدم في عمليات تجنيد إرهابيين محتملين آخرين.

وتم وضع الإرهابي المعتقل تحت تصرف القضاء الإسباني الذي أصدر قراراً بسجنه الاحتياطي بتهمة ارتكاب جريمة الإرهاب.

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